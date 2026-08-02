Ищите другое место: Онищенко объяснил, почему нельзя купаться в фонтанах

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 53 0

Даже пятиминутное нахождение в холодной воде может привести к нежелательным последствиям.

Можно ли купаться в городском фонтане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Онищенко: купание в фонтанах может привести к болезням кожи

Купание в городских фонтанах может обернуться неприятными последствиями, включая переохлаждение организма и болезни кожи. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор и академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко.

Собеседник издания подчеркнул, что городские фонтаны не предназначены для приема водных процедур. Их главное предназначение совершенно в другом.

Доктор пояснил, что за качеством воды в фонтанах регулярно следят. Следовательно, вероятность получить какие-то кожные заболевания, нахлебавшись оттуда воды, крайне низка. Тем не менее купаться там все же не стоит.

Онищенко объяснил, что вода в фонтанах циркулирует и не нагревается. Сочетание этих двух факторов может привести к переохлаждению организма. В результате человек простынет. Даже кратковременное нахождение в фонтане может привести к малоприятным последствиям.

Доктор также обратился к военнослужащим и ветеранам Воздушно-десантных войск (ВДВ). Он поздравил их с праздником, а также попросил мужчин поберечь свое здоровье.

Ранее Геннадий Онищенко предупредил о росте болезней-всадников среди россиян. В частности, речь идет о кардиологических и онкологических заболеваниях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+28° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:12
Король Марокко переименовал автомагистраль в честь Трампа
15:46
Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его главной проблемой Украины
15:20
ВСУ попытались атаковать площадку хранения ядерного топлива на ЗАЭС
14:53
Мужчина с парашютом прыгнул с многоэтажки в Петербурге
14:31
Ищите другое место: Онищенко объяснил, почему нельзя купаться в фонтанах
14:15
Не все водные процедуры одинаково полезны: чем опасен контрастный душ

Сейчас читают

Костоломы-самоучки: чем опасен БДСМ-массаж и что за люди его практикуют
«Не осознала»: Влад Череватый признался в попытке приворожить Анну Седокову
Алексей Чадов про походы к психологу: «Не могу изливать душу чужому человеку»
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео