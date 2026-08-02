Пятилетнюю девочку насмерть изрубило катером в Саратовской области

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 200 0

Мужчина, совершивший наезд на ребенка, мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Пятилетняя девочка погибла на Волге в Саратовской области

Фото: МАХ/Западное МСУТ СК России/id7708732773_gos

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В Саратовской области, в акватории реки Волга, катер совершил наезд на пятилетнюю девочку. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам инсайдера, инцидент произошел вечером 1 августа. Девочка купалась в реке вместе с мамой. В какой-то момент появился катер и наехал на несовершеннолетнюю.

В результате ребенок получил множественные травмы, включая рваные раны от винта. После случившегося очевидцы достали пострадавшую из воды. Затем ее передали медикам. Девочка была в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, малышка скончалась в больнице.

По словам собеседника телеканала, водитель катера в момент наезда на ребенка мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Месяц назад подобный инцидент произошел в Воронеже. Там на местном водохранилище мужчина насмерть переехал ребенка. После произошедшего водитель катера, который, предварительно, тоже выпивал спиртное, попытался скрыться с места трагедии. Первую помощь пострадавшему оказали очевидцы.

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