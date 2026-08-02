Роспотребнадзор заявил об отсутствии вируса Бурбон в России

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 77 0

Переносчик инфекции не обитает на территории РФ.

Можно ли в России заболеть вирусом Бурбон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Подтвержденных случаев вируса Бурбон в России нет. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На данный момент подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон на территории РФ нет», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре рассказали, что вирус впервые выявили в 2014 году в американском штате Канзас. Его переносит клещ Amblyomma americanum, который обитает в странах Северной, Центральной и Южной Америки и не встречается в России.

При этом специалисты напомнили, что в стране есть другие клещи, которые могут переносить опасные заболевания, например, клещевой энцефалит и боррелиоз. Сезон их активности еще продолжается, поэтому во время отдыха на природе россиянам советуют носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулок.

Если клещ все же присосался, в ведомстве рекомендуют как можно скорее удалить его и обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США выявили первый случай заражения вирусом Бурбон в Нью-Йорке. Врачи отмечали, что заболевание пока не имеет вакцины и специального лечения.

За все время было официально зарегистрировано лишь несколько случаев заражения, однако специалисты не исключают, что их может быть больше, поскольку симптомы вируса похожи на другие инфекции, передающиеся через укусы клещей.

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