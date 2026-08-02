Десять человек пострадали в результате взрыва газа в Карачаево-Черкесии

Десять человек пострадали в результате взрыва газа в доме в Карачаево-Черкесии

Десять человек пострадали в результате взрыва газа в частном доме в городе Усть-Джегута Карачаево-Черкесской Республики. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В Усть-Джегутинском районе произошел хлопок газовоздушной смеси. Под навесом в частном домовладении города Усть-Джегута произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, семь пострадавших были доставлены в медицинские учреждения Усть-Джегуты и Черкесска.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Всего привлечены 20 человек и восемь единиц техники.

По информации 5-tv.ru, в момент взрыва в доме проходила подготовка к свадьбе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на западе Москвы произошел взрыв подземного электрокабеля. В результате происшествия пострадал мужчина, который получил ожоги после хлопка возле лавочки на улице Герасима Курина.

Кроме того, 5-tv.ru сообщал, что бытовой газ может стать причиной серьезных последствий при неправильной эксплуатации оборудования. Утечки, пожары и взрывы часто происходят из-за неисправностей, отсутствия проверок и невнимательности жильцов. Специалисты напоминают: газовые плиты, котлы и колонки необходимо регулярно проверять, а при запахе газа сразу перекрывать подачу и вызывать аварийную службу.

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