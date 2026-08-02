Танцор балета Дмитриенко сделал предложение руки и сердца на сцене «Лужников»

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 1 017 0

Публика поддержала пару бурными овациями.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Трогательный момент произошел на концерте российского исполнителя Вани Дмитриенко в Москве — один из артистов его балета сделал своей девушке романтический сюрприз прямо во время шоу. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Концерт прошел 2 августа в комплексе «Лужники». Танцор вместе со своими партнерами по команде вышел на сцену и пригласил возлюбленную. После того, как она поднялась, парень признался ей в своих чувствах и сделал предложение руки и сердца.

Девушка без раздумий ответила согласием. Тогда молодой человек опустился на одно колено и надел на ее палец кольцо. В ту же секунду она крепко обняла своего жениха. В этот момент на площадке вспыхнул фейерверк.

Публика на это отреагировала бурно: все собравшиеся на стадионе зрители разразились овациями, горячо поддержав пару, а также поспешили запечатлеть этот эпизод на камеры телефонов.

Ранее 5-tv.ru писал о венчании певца Анатолия Цоя и его супруги Ольги. Пара состоит в браке с 2010 года, у них трое детей.

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