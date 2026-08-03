«Жру, сколько хочу»: Пьеха резко ответил на упреки в потере формы

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 1 074 0

Исполнитель не собирается морить себя голодом ради соцсетей.

Что сказал Стас Пьеха в ответ на критику его форму

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Стас Пьеха ответил на слова о плохой форме и показал свою спину

Российский певец Стас Пьеха отреагировал на слова хейтеров, раскритиковавших его физическую форму. Свой ответ артист разместил на странице в социальной сети Instagram*.

Поводом для обсуждений стало опубликованное им ранее видео с отжиманиями. После просмотра часть подписчиков сочла, что исполнитель утратил былую форму. Пьеха с мнением пользователей не согласился и наглядно продемонстрировал свою рельефную спину.

«Был на восьми-девяти тренировках за лето, неплохо растет сила и выносливость, жру, сколько хочу… Задача — набрать силовые для возвращения на борьбу», — написал артист.

Стас также заявил, что не собирается «сушиться» и ограничивать себя в еде ради лайков в соцсетях. При этом он отметил, что при необходимости быстро приведет себя в форму и «мутируется в злого сухаря» на дефиците калорий.

«А пока — 90 килограммов нормального летнего человека в 45 лет», — добавил певец.

Ранее бабушка Стаса Пьехи, народная артистка СССР Эдита Пьеха сообщила о планах дать большой концерт в Санкт-Петербурге в 2027 году.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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