«Они тоже под прицелом»: в посольстве РФ назвали цель взрыва в ресторане Москвы

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 952 0

Организаторов атаки в диппредставительстве сравнили с Усамой бен Ладеном.

Цель взрыва в ресторане в Москве — реакция посольства РФ

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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В посольстве РФ в Риме заявили, что взрыв в Москве направлен на итальянцев

Киевские боевики планировали взрывом в ресторане в Москве устрашить итальянцев, которые трудятся в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщило посольство РФ в Риме.

«Планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут быть в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве также заявили, что этот и другие действия говорят о распространении «украинской террористической заразы» по Италии и всей Европе. Кроме того, в посольстве сравнили действия боевиков с Усамой бен Ладеном и подчеркнули, что организаторов взрыва ждет тот же конец, что и террориста номер один.

Дипломаты назвали всех поддерживающих контакты с ВСУ и продолжающих спонсировать их, поставлять деньги и оправдывать их атаки соучастниками преступлений киевского режима.

Вечером 1 августа в итальянском ресторане Balzi Rossi в центре Москвы прогремел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что неизвестная попыталась пронести в заведение взрывчатку, однако путь ей преградил охранник. Жертвами происшествия стали пять человек, в том числе подозреваемая в совершении взрыва и охранник. Еще 19 человек получили ранения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в столичном ресторане.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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