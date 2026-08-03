Экипаж Ми-28НМ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Вертолет нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Экипаж Ми-28НМ уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ
Минобороны России показало кадры выполнения боевого задания экипажем вертолета Ми-28НМ в рамках специальной военной операции.
Перед вылетом экипаж получил координаты замаскированного пункта управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Центр». Вертолет нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам, поражение цели подтвердила разведка. После выполнения задачи экипаж вернулся на аэродром базирования.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 3 авг
- «Восток» уничтожил опорники ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 авг
- Армия России освободила населенные пункты Ольговка и Любицкое
- 1 авг
- «Прикрытие» штурмовиков от ударов с неба. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 авг
- Артиллеристы ударили по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 1 авг
- Армия России за июль освободила 32 населенных пункта в зоне спецоперации
- 31 июл
- ВС РФ освободили Стенки в ДНР и Веровку в Харьковской области
- 31 июл
- Идет охота на дроны врага. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 июл
- Российские беспилотники уничтожают боевиков ВСУ под Красным Лиманом. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 июл
- ВС РФ освободили Красноярское в ДНР
- 30 июл
- Российские снайперы против «Бабы Яги». Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
90%
Нашли ошибку?