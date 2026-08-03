Пьяный лжесиловик уговорил прохожего поджечь бар в Санкт-Петербурге

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 68 0

Пока один разливал топливо у входа в заведение, второй снимал процесс на телефон.

Попытка поджога бара в Санкт-Петербурге — задержаны двое

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, пытавшихся поджечь бар в центре города после конфликта одного из них с посетителями заведения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка Росгвардии.

«Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух граждан в возрасте 34 и 22 лет, подозреваемых в попытке поджога одного из баров в центре Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел ночью 1 августа. У 22-летнего мужчины вспыхнул конфликт в баре, после чего его попросили покинуть заведение. Находясь в нетрезвом состоянии, он похитил канистру с топливом, которая была прикреплена к задней двери микроавтобуса в Лиговском переулке.

Затем бунтарь направился обратно к бару и по пути встретил 34-летнего прохожего. Представившись сотрудником силового ведомства, он уговорил мужчину помочь с поджогом заведения. Тот вылил топливо у входа в бар и попытался поджечь жидкость, в то время как инициатор снимал происходящее на телефон.

Однако план потерпел неудачу — содержимое канистры не загорелось и в результате молодой мужчина пустился в бега. Прибывшие к месту происшествия сотрудники Росгвардии задержали поджигателя, а через несколько минут был пойман и второй подозреваемый.

В пресс-службе добавили, что обоих задержанных доставили в отдел полиции, а канистра изъята.

Ранее 5-tv.ru писал о возбуждении уголовного дела против жителя Калуги, который во дворе жилого дома стрелял по подросткам на питбайках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:08
Роспотребнадзор заблокировал около 28 тысяч сайтов за торговлю нелегальными БАДами
11:03
Дети создают роботов: в финале «Разгон. Максимус» встретились 20 школьников-инженеров
11:00
Самку амурского тигра выпустили на волю в Казахстане
10:56
Врачи не решают: в РАН рассказали, от чего зависит продолжительность жизни
10:47
Вход родителям запрещен: бизнесмен уволил подчиненного из-за неуважения к матери
10:32
Северный флот провел масштабные учения в Баренцевом море

Сейчас читают

Ученые пошли на OnlyFans: пухлые сурки могут спасти 60‑летний проект
Мельчайшие частицы: чем опасны кондиционеры для здоровья человека
«Жру, сколько хочу»: Пьеха резко ответил на упреки в потере формы
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео