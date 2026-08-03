В Киеве «людоловы» забрали мужчину прямо с детской площадки.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Жестокость украинской мобилизации выходит на новый уровень. Все чаще гражданское население дает силовикам вооруженный отпор.

В Одессе местный житель, чтобы спастись от сотрудников ТЦК, открыл огонь из пистолета. По данным местных изданий, четыре человека получили ранения. Квартиру, где забаррикадировался стрелявший, взяли штурмом.

В Киеве мужчину похитили прямо с детской площадки. Он гулял там со своим ребенком. Жена мобилизованного пыталась остановить сотрудников ТЦК, но в ответ военкомы распылили слезоточивый газ.

Подобный эпизод — и в Харьковской области. Отцов забирают на глазах у детей. И с каждым днем Киев усиливает репрессии против своих граждан.

Сразу восемь категорий украинцев лишились права на отсрочку от армии. Среди них студенты и аспиранты-заочники, одинокие отцы, а также лица, которые ухаживают за инвалидами.

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