Врачи не решают: в РАН рассказали, от чего зависит продолжительность жизни

Большинство факторов находится в руках самого человека.
Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо
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Онищенко: продолжительность жизни на 80% зависит от образа жизни человека
Продолжительность жизни лишь на 20% зависит от уровня медицинской помощи, тогда как остальные 80% определяются образом жизни самого человека. Об этом РИА Новости заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
По его словам, главными факторами, сокращающими жизнь, остаются вредные привычки и недостаток физической активности. Особую опасность представляют алкоголь, табак и электронные сигареты.
«Алкоголь и курение отнимают годы жизни, вейпы сейчас убивают население на планете», — уточнил Геннадий Онищенко.
Академик также обратил внимание, что все больше людей предпочитают проводить свободное время с гаджетами вместо прогулок и любой другой активности на свежем воздухе. Такая привычка также негативно сказывается на продолжительности жизни.
При этом Онищенко отметил и положительные изменения. За последние 25 лет средняя продолжительность жизни в России выросла до 74 лет, что позволяет людям дольше сохранять активность и оставаться вовлеченными в профессиональную деятельность.
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