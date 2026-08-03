Самку амурского тигра выпустили на волю в Казахстане

В дикую природу Казахстана выпустили взрослую самку амурского тигра по кличке Ymit в рамках российско-казахстанской программы по восстановлению популяции животного. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-служба Центра «Амурский тигр».

Известно, что ее выпустили в природный резерват «Иле-Балхаш», который расположен на территории Алматинской области. Перед этим на нее нацепили спутниковый ошейник — он специалистам отслеживать ее местонахождение. Кроме того, тигрица успешно прошла все тесты на охоту и избегание людей.

Самка Ymit вместе с еще тремя амурскими тиграми была передана российской стороной в мае 2026 года в рамках V Евразийского экономического форума в Астане. В торжественной церемонии приняли участие президенты двух стран — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

В центре добавили, что остальные животные тоже успешно прошли все испытания, однако пока остаются под наблюдением специалистов. Решение об их выпуске будет приниматься с учетом их возраста, состояния и способности вести самостоятельную жизнь.

Ранее российский лидер Владимир Путин объяснил передачу Казахстану четырех амурских тигров. Он добавил, что вопросы, связанные с экологией, объединяют многие государства.

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