Цинично и втемную: как украинские спецслужбы находят курьеров-смертников

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Нередко невольными соучастниками преступления оказываются люди, находящиеся в неведении.

Как Украина вербует террористов

Фото: 5-tv.ru

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Криминалист Игнатов: СБУ используют схемы мошенников для вербовки смертников

Представители украинских спецслужб используют схемы мошенников для вербовки курьеров-смертников. Об этом изданию aif.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.

Он отметил, что для привлечения людей к подобным преступлениям применяются два метода. Первый — схемы мошенников.

«Человеку звонят и убеждают помочь органам ФСБ или МВД выявить чиновника-коррупционера или оказать другую помощь. Говорить могут что угодно, чтобы убедить поучаствовать якобы в оперативном эксперименте.

Жертве ставят задачу куда-то поехать, забрать коробочку, привезти на другую точку. Там дождаться машину и, когда из нее будет выходить человек, передать ему эту коробочку — тогда его тут же задержат», — пояснил эксперт.

Кроме того, такому курьеру обещают награду за содействие. Однако в подобной посылке находится взрывное устройство и камера видеонаблюдения. Через нее кураторы следят за происходящим и в нужный момент производят взрыв, уточнил специалист.

Второй вариант еще более циничный, заметил Игнатов. Спецслужбы Украины могут воспользоваться услугами обычной доставки. Курьер, взявший заказ, не подозревает о происходящем, да и содержимое доставляемого не проверяется. В таком случае человек становится соучастником преступления. Курьеров используют, как выразился криминалист, «втемную».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам вовлечения молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность через чат-бот в мессенджере Telegram. Он использовался украинскими спецслужбами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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