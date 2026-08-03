Подпольный кол‑центр в квартире: мошенники за месяц украли 5 миллионов рублей

В Пермском крае вынесли приговор мошенникам, которые устроили подпольный кол-центр в съемной квартире. С помощью сим-боксов они обзванивали людей по всей стране и похитили свыше пяти миллионов рублей. Эксперты предупреждают: опасность грозит не только тем, кто отвечает на звонки с незнакомых номеров. Владельцам съемного жилья тоже стоит быть внимательнее. Как не оказаться втянутым в преступную схему — в материале корреспондента «Известий» Павла Пономарева.

Пермь. Оперативники ФСБ накрывают крупный канал связи телефонных мошенников. Ежедневно из этой квартиры поступали звонки тысячам россиян.

Подпольный центр связи просуществовал в съемной квартире всего месяц. Этого срока хватило, чтобы опустошить кошельки пострадавших на пять миллионов рублей.

«Организованная группа была структурирована, у каждого участника была своя задача. В частности, один из наших обвиняемых отвечал за то, чтобы менять квартиры. Каждую неделю они перевозили оборудование на новую квартиру. Другой участник занимался тем, что поставлял сим-карты в необходимом количестве. Еще один участник постоянно находился в квартире и менял эти сим-карты», — сказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Перми СУ СК РФ по Пермскому краю Павел Сатюков.

Чтобы обезопасить себя, мошенники придумали новую хитрость. Их подручные берут квартиру в краткосрочную аренду, устанавливают там автономное оборудование и превращают жилье в небольшой узел связи. К тому моменту, как местоположение SIM-бокса устанавливают, он успевает переехать. Схема доставляет хлопоты не только следователям, но и арендодателям.

Олеся Куркова сдала жилье молодому человеку на пять дней. Была уверена, что он — турист, который приехал посмотреть город. Только когда пришла принимать квартиру после выезда, поняла, что там все это время орудовали пособники аферистов.

«Видно, что кто-то использовал розетки. А квартира чистая! Полотенца, кровать — за целую неделю человек, получается, там не жил! Я бы не знала и просто бы жила. Возможно, полиция ко мне просто бы пришла и сказала: «Добрый вечер, у вас тут мошенники! Вы мошенница?» — рассказала пострадавшая Олеся Куркова.

Попытки выяснить отношения с арендатором оказались бесполезными. Телефон недоступен, паспорт и аккаунт на сайте для аренды — липовые.

Распознать таких арендаторов можно: их не интересуют никакие условия проживания, кроме доступа в интернет. Это единственное, что нужно для работы сим-бокса.

«Классический сим-бокс зарегистрировать в сети так просто не выйдет. В преступных целях используют его модифицированные версии, которые гораздо сложнее обнаружить», — сказал директор по внешним коммуникациям Роскачества Антон Северин.

Сим-бокс — это небольшая коробочка, куда помещаются несколько сотен сим-карт. Звонок идет через интернет из любой точки мира, проходит через устройство, оно переадресует вызов на местный номер. Абонент видит код своего региона и спокойно снимает трубку.

Раньше, чтобы обзвонить десяток номеров, мошенникам приходилось изрядно попотеть: после каждого звонка надо было снять заднюю крышку телефона, вытащить батарейку, извлечь одну сим-карту, вставить другую, включить аппарат. И так десять раз. Сегодня технологии шагнули далеко вперед — процесс автоматизирован и происходит за секунды.

Но главная проблема даже не в технологиях. «Карманные обзвонные пункты» ставят под угрозу хозяев квартир, которые сдают их в посуточную аренду. Владельцев жилья могут признать соучастниками преступления. По закону между ними и арендаторами должен заключаться письменный договор. Это единственный документ, который может доказать, что собственник апартаментов был не в курсе планов жильца.

«Надо, чтобы у собственника был договор аренды. В идеале — с прописанными особыми условиями, что помещение не предоставляется для занятия коммерческой деятельностью и иных целей, кроме как проживания. И иметь его при себе в оригинале», — сказал адвокат Денис Назаров.

На практике некоторые собственники жилья ограничиваются формальностью — берут у нанимателей лишь копию паспорта и расписку. В этом случае доказать, что к преступлению не причастен ни хозяин квартиры, ни тот, кто сейчас в ней живет, будет сложнее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.