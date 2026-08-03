«Не спешите менять пароль»: как хакеры следят за россиянами через умные гаджеты

Вакулин: мошенники могут следить за россиянами через умные гаджеты

Хакеры могут получить доступ к домашним устройствам через умную технику, используя уязвимости подключенных к интернету гаджетов. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. Он отметил, что потенциальной точкой входа для злоумышленников могут стать умные кондиционеры, камеры и другие устройства, подключенные к сети.

«Необязательно находиться рядом с Wi-Fi-сетью. Все устройства, которые подключены к Wi-Fi, в любом случае подключены к глобальной сети Интернет», — подчеркнул эксперт.

По словам Вакулина, каждое такое устройство имеет собственный IP-адрес, который позволяет идентифицировать его в сети. Если владелец не меняет заводские настройки безопасности, злоумышленники могут попытаться получить доступ к устройству, используя стандартные логины и пароли.

«По умолчанию никто не спешит менять пароль», — пояснил специалист.

Эксперт подчеркнул, что особенно осторожно следует относиться к умным устройствам, оснащенным камерой или микрофоном. По его словам, многие пользователи даже не подозревают, какие функции предусмотрены производителем.

Вакулин напомнил, что ранее уже возникали ситуации, когда в умных пылесосах обнаруживали камеры и микрофоны. По его словам, обычный покупатель редко интересуется внутренним устройством техники и не проверяет, какие компоненты в ней установлены.

Для снижения рисков специалист посоветовал сразу после покупки изолировать подобные устройства от глобальной сети Интернет. По его словам, это можно сделать через настройки роутера, создав отдельную сеть для умного дома. Такой способ не позволит управлять техникой удаленно, например включать кондиционер с работы, однако значительно повысит уровень безопасности.

«В первую очередь необходима изоляция этих устройств от внешней сети, то есть от глобальной сети Интернет», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что изолировать в первую очередь стоит устройства, которые способны выполнять активные функции — например, умные кондиционеры, камеры, колонки или другую технику с удаленным управлением. Приборы, которые лишь отображают температуру, влажность и другие показатели, по его словам, представляют значительно меньший риск.

Кроме того, перед покупкой Вакулин рекомендовал внимательно изучить описание устройства и перечень его функций. Если покупатель считает, что камера или микрофон ему не нужны, лучше выбрать другую модель. При этом обнаружить скрытые компоненты при обычном осмотре практически невозможно — для этого пришлось бы разбирать устройство.

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