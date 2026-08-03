Бесконечные жалобы: какой шаг поможет принцу Гарри и Маркл вернуть доверие короля

Daily Express: принц Гарри и Маркл должны попросить прощения у короля Карла

Принц Гарри и Меган Маркл должны попросить прощения у короля Британии Карла III для окончательного восстановления отношений в королевской семье. Об этом сообщило Daily Express.

По словам эксперта по маркетингу Шерон Уильямс, чета Сассекских в последнее время занималась лишь бесконечными жалобами. Однако их недавняя встреча с монархом в Хайгроуве стала важным поворотным моментом. Для дальнейшего сближения паре необходимо изменить тактику и признать свои ошибки.

Уильямс подчеркнула, что Гарри нанес серьезный ущерб своему имиджу, публично критикуя родственников в средствах массовой информации и позволяя своей супруге делать то же самое.

«Принц сделал многое, чтобы испортить свой бренд, пороча собственную семью в прессе и позволяя жене поступать аналогично, поэтому здесь необходимо попросить о некотором прощении», - отметила эксперт.

При этом она выразила сомнение в готовности пары к такому шагу, указав, что Меган и Гарри ранее с легкостью критиковали близких людей, проявляя недостаточно лояльности к своей же крови.

Помимо семейных разногласий, герцог и герцогиня Сассекские продолжают проявлять активность в общественном поле. На своем сайте они опубликовали заявление, направленное против действий американского предпринимателя Илона Маска.

Супруги раскритиковали его за попытки помешать принятию закона о запрете использования искусственного интеллекта для создания поддельных обнаженных изображений. Меган и Гарри поддержали решение властей штата Миннесота запретить подобные приложения, назвав это важным шагом для защиты женщин и детей от посягательств в цифровой среде.

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