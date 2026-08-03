Российским подразделениям удалось освободить сразу пять населенных пунктов. Ближайший из них к Краматорску — поселок Красный Кут.

И здесь наши бойцы отбросили с линии обороны одно из самых одиозных украинских подразделений — штурмовой полк «Скала». Кадры, которые стало возможным показать только сейчас — в материале корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Разбитое самоходное орудие больше не актуально как цель, а вот этот блиндаж рядом, похоже, еще обитаем. FPV-дрон группировки «Центр» влетает в него и запечатывает намертво.

Эти кадры нам предоставило командование гвардейского 68-го танкового полка, который на днях совершил еще одно важное дело под Донецком — установил контроль над селом Красный Кут. Казалось бы, совсем маленький населенный пункт между Красноармейском и Краматорском, но в этом приобретении есть важный смысл.

«Дело в том, что противник здесь с 2014 года создал мощные укрепы, которые предназначены остановить наши танковые кулаки. Красный Кут позволяет нам выйти на левый фланг группировки, которая располагается на Дружковке», — сказал старший лейтенант ВС РФ, командир мотострелковой роты гвардейского 68-го танкового полка Иван Колодин.

Смотрим на карту: вот здесь наши войска вплотную подошли к Дружковке вблизи от Краматорска, а вот — Красный Кут. Теперь это явная угроза для противника, который обороняет Дружковку. Шаг за шагом наша армия вгрызается в оборону краматорской агломерации, встречая при этом, как говорят сами офицеры, старых знакомых — врагов с обширным послужным списком.

«Старые враги еще с Мариуполя и с Попасной — это подразделения нацбатов. Безусловно, это шутромовой полк „Скала“, потому что здесь попадаются их бойцы — по перехватам мы это слышим», — добавил Колодин.

425-й отдельный штурмовой полк «Скала» из Днепропетровска пытается противодействовать нашим военным на этом направлении. «Скала» — подразделение, печально известное внутри Украины. Киевские СМИ регулярно публикуют истории об издевательствах над солдатами в этом полку.

«Они уточняют, что те полигоны, на которых тренируется „Скала“, больше похожи не на полигоны, а на концлагерь», — сказал командир роты.

Вероятно, по этой самой причине у мобилизованных в «Скалу» дела с боевым духом не очень. Они охотно сдаются в плен, чему немало видеоподтверждений. А их смежникам из Дружковки теперь придется несладко. Бои в ДНР продолжаются.

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