Лидеры ЕС отрицают перспективу вступления Украины в Евросоюз

Европейские лидеры не рассматривают вступление Украины в Евросоюз как реальную перспективу. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По информации ведомства, несмотря на публичные заявления европейских чиновников о будущем членстве Киева в ЕС, во внутренних обсуждениях в Брюсселе такая возможность категорически отвергается.

В СВР утверждают, что европейские политики опасаются серьезных экономических и политических последствий для Евросоюза, а также считают, что объединение не располагает ресурсами для удовлетворения запросов Украины. В связи с этим, как отмечается, возможная интеграция может растянуться на многие годы.

В российской разведке также заявили, что Брюссель намерен продолжать обещать Украине европейскую перспективу, чтобы не допустить разочарования среди населения. Именно с этой целью в июне Киеву предложили начать предвступительные переговоры, а также рассматривают возможность его участия в европейской политике безопасности, однако без права голоса.

Кроме того, в ведомстве считают, что украинские власти осведомлены о реальном отношении европейских партнеров, однако продолжают поддерживать эту линию, поскольку зависят от финансовой и военной помощи.

«На деле же и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны», — заявили в СВР.

В разведке также подчеркнули, что расчеты европейских стран на возможность нанести России «стратегическое поражение» не имеют под собой реальных оснований.

Ранее, 19 июня, в СВР уже заявляли, что вступление Украины в Евросоюз исключено как в настоящее время, так и в среднесрочной перспективе.

Тогда в ведомстве утверждали, что европейские политики в неофициальных контактах признавали отсутствие у Киева реальных шансов на присоединение к объединению, а перспективы евроинтеграции Украины оценивались как менее благоприятные, чем у Молдавии.

Одновременно в СВР отмечали, что Брюссель продолжит обещать украинцам членство в ЕС, хотя реальные планы европейских властей с этим не связаны.

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