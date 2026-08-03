Дети создают роботов: в финале «Разгон. Максимус» встретились 20 школьников-инженеров

Десятки школьников, тысячи часов разработок и проекты, которые переворачивают представление о возможном, — все это в Москве, где проходит финал проекта «Разгон. Максимус».

И это не просто соревнования, а настоящее реалити-шоу, где подростки превращают фантастику в реальные прототипы, а их испытания снимают на огромной площадке. Кто из юных талантов шагнет в большое будущее — корреспондент «Известий» Илья Аникеев расскажет.

Технологии меняют реальность. И вот уже дети создают роботов. Не из картонных коробок или конструктора, а настоящих, которые едут, летают, теряют управление, но все равно побеждают.

«Тестировали, чтобы он ездил. У нас очень много раз обрывалась связь, мы очень много раз это чинили, и даже когда мы сюда принесли этого робота, мы не знали до конца, поедет ли он», — сказала участница проекта «Разгон. Максимус» Алина Файзуллина.

Попасть в финал проекта хотели тысячи амбициозных ребят со всей страны. Но выбрали 20 самых талантливых. Теперь они воплощают свой инженерно-технический потенциал.

«Мы кодили, паяли. Решили добавить небольшой креативчик и добавили в программу, чтобы у нее был некий автопилот: зажать вот сюда, нажать на кнопку, и она сама может кружиться», — рассказал участник проекта «Разгон. Максимус» Матвей Васильев.

«Разгон. Максимус» — это научно-популярное реалити-шоу, где дети, увлеченные робототехникой, проектируют 3D-модели, печатают детали на аддитивных принтерах, а в собранные из них машины интегрируют интеллект.

«Наши проекты „Разгон“ действительно позволяют молодежи, во-первых, почувствовать себя нужными, найти себя, найти именно ту сферу, которая интересна им, понять, что существует огромное количество возможностей в нашей стране, где можно применить свои навыки, свои знания, быть востребованным, полезным», — сказала первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

Роботы интересны детям всех возрастов — представителям поколения альфа и даже некоторым миллениалам. И чтобы как можно больше людей увидели, какие инженерные решения создают подростки, все испытания роботов проходят на большой съемочной площадке.

Формат реалити — открытый, естественный, как раз для продвижения интеллектуального продукта. А если не запостил, значит не было. Поэтому в каждой команде есть известный блогер-инфлюенсер.

«Всегда нужно пробовать себя в чем-то новом, расширять кругозор, как для меня расширение кругозора — это робототехника благодаря этому проекту, так и для них. Сейчас все основано на соцсетях», — сказала блогер Sofi Shine.

Все выпуски реалити «Разгон. Максимус» — на официальной странице проекта в VK Видео. Судя по цифрам, формат заходит, потому что набирает миллионы просмотров.

«Когда мы находим новые форматы, мы говорим с молодежью на их языке. Они лучше это воспринимают. Всем сейчас понятен формат и реалити, и формат коротких вертикальных роликов. 19 сентября в этом году в Национальном центре „Россия“ у нас состоится фестиваль „Разгон“, который объединит все направления», — сказала координатор молодежного сообщества «Разгон» Анна Дунаева.

Проекты «Разгон» — это возможность для школьников раскрыться в разных профессиях. Запустить аэростат в стратосферу в «Разгоне. Космос», управлять цифровой фермой с «Разгоном. Агро», понять контекст исторических событий в «Разгоне. Констелляция». Разгонов много, и перспективы многообещающие.

«Инициатором проекта является компания „Иннопрактика“, вокруг которой собраны вообще практически все высокотехнологичные компании России. Образовательные, профессиональные, карьерные перспективы в таких компаниях не имеют горизонтов», — сказал генеральный директор компании «Медиапрактика» Андрей Серов.

Наградой для победителей финала «Разгон. Максимус» стала поездка в Сочи. Но проигравших здесь нет. Потому что для всех участников «Разгон» — это только начало движения вперед.

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