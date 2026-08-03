Роспотребнадзор заблокировал около 28 тысяч сайтов за торговлю нелегальными БАДами

В России усиливают контроль за БАДами. Специалисты Роспотребнадзора заблокировали почти 28 тысяч сайтов за торговлю нелегальными биологическими добавками.

По данным ведомства, на этих онлайн-площадках предлагали товары, которые не прошли государственную регистрацию. Среди прочего, это популярные витамины с завышенной дозировкой, капсулы для похудения и жиросжигатели. Вся эта продукция представляла угрозу для здоровья потребителей.

Ранее в беседе с корреспондентом 5-tv.ru кандидат медицинских наук, президент Национальной ассоциации здорового образа жизни Юлия Этлис объяснила, что российский рынок БАДов пока недостаточно контролируется, поэтому покупатели могут столкнуться с добавками, состав которых отличается от заявленного.

По словам эксперта, в некоторых странах БАДы приравнены к лекарственным препаратам, поэтому требования к ним значительно строже. Она считает, что подобный подход позволил бы лучше контролировать качество продукции и в России.

Специалист рассказала, что сама доверяет только тем производителям, работу которых может проверить лично. Она старается посещать производства, чтобы убедиться, как именно выпускаются добавки.

Эксперт также подчеркнула, что сегодня главная задача контроля БАДов — подтвердить их безопасность. А вот эффективность каждой добавки приходится доказывать отдельно, поскольку не все продукты действительно работают так, как обещают производители.

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