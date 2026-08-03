Морские великаны: гигантские медузы появились у берегов Владивостока

Гигантские медузы-ропилемы появились у берегов Владивостока

Гигантских медуз заметили у побережья Владивостока. Эти морские животные не представляют смертельной опасности для человека, однако прикасаться к ним руками не рекомендуется. Об этом рассказал президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин в своем Telegram-канале.

Медузы вида ропилема (Rhopilema esculentum) регулярно появляются в теплых водах Приморья, включая Амурский и Уссурийский заливы.

Ропилемы относятся к медузам-корнеротам. Они имеют крупный купол и ротовые лопасти, напоминающие корни. Основу их рациона составляет планктон, который медузы захватывают в толще воды.

Несмотря на то что для человека ропилемы обычно не представляют серьезной угрозы, контакт с их стрекательными клетками может вызвать жжение, покраснение кожи и болезненные ощущения. Особенно осторожными при встрече с медузами следует быть детям и людям с аллергией.

Специалисты рекомендуют не трогать ропилем руками и не приближаться к ним вплотную. При случайном контакте с медузой место поражения следует промыть морской водой, не тереть кожу и при сильной реакции обратиться за медицинской помощью.

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