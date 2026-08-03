ФСБ предотвратила теракт у здания прокуратуры в Пятигорске

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Срочная новость 61 0

Правоохранительными органами был задержан подозреваемый — гражданин одной из стран Центральной Азии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт у здания прокуратуры в городе Пятигорск. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Правоохранительными органами был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии. Мужчина 2001 года рождения планировал совершить взрыв у здания прокуратуры Пятигорска. Подозреваемый действовал в интересах запрещенной в России террористической организации из Сирии.

С ее представителями он познакомился в интернете. Позже приехал из Москвы в Ставропольский край, где сперва провел разведку. Зафиксированные на камеру данные отослал участникам организации. Затем по заданию кураторов приобрел компоненты для создания самодельного взрывного устройства, которое должен был активировать у прокуратуры.

После совершения теракта планировал уехать в Сирию и вступить в ряды запрещенной организации. Однако ни выполнить задание, ни уехать он не успел, так как был задержан российскими силовиками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве произошел взрыв в ресторане.

Трагедия произошла 1 августа. В результате погибли пять человек и 19 получили ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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