Автотеатр под открытым небом: шоу «Коллекционер» показали на «Игора Драйв»

Новый, седьмой сезон автотеатра «Драйв Шоу», возвращается с одной из самых масштабных постановок за всю историю проекта. «Ленинград Центр» переносит на «Игора Драйв» свой нашумевший проект «Коллекционер. Фотоувеличение», который буквально выходит за рамки привычного формата и не ограничивается сценой.

Сюжет развивается среди автомобилей, света, огня и сложных трюков. Каждый номер требует точной синхронной работы десятков участников. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков одним из первых все увидел.

Он фотограф, она его муза и модель. В их истории кадр за кадром меняются эпохи, жанры, целые миры. Влюбленные в поисках друг друга — вечный сюжет, но как он показан! Сцена — это колоссальных размеров фотоаппарат, а в его объективе почти сто артистов «Ленинград Центра» рассказывают о том, как один снимок меняет все.

«Шоу „Коллекционер“ уже игралось на основной сцене „Ленинград Центра“. Версия на „Драйв Шоу“ немного отличается — в ней больше драйва», — сказал артист шоу-пространства «Ленинград центр» Роман Осипов.

Чуть меньше драмы, больше движения, щедро приправлено хорошей музыкой — рецепт очевидно успешен: билеты на все шоу сезона раскупили сразу.

«Мы же всегда создаем атмосферу. В своем шоу мы тоже создаем атмосферу той фотосъемки, которая происходит. От советских кадров под „Ландыши“ мы резко переходим на современную съемку в сопровождении Леди Гаги», — сказала саунд-продюсер шоу-пространства «Ленинград Центр» Наталья Демидюк.

Эпохи сменяют друг друга. Вот советский фотограф агитирует — разумеется, на броневике. А это совсем уж шальная вечеринка в стиле «Великого Гэтсби». И современные электроритмы.

Почти все зрители уже вышли из машин — ну как тут устоять? За шесть предыдущих сезонов артисты «Ленинград Центра» приучили гостей к тому, что шоу — не только на сцене, до него буквально рукой подать.

В этом году они вышли на новый уровень близости со зрителем — малая сцена прямо посреди парковки. Если в обычном театре принято хлопать, в автомобильном — сигналить и моргать аварийкой.

«Первое «Драйв Шоу» было непривычно, но не так, чтобы это прям отвлекало, а сейчас уже прям ждешь — номер отработал, и «где? А! Во! Вооо!» — сказал артист шоу-пространства «Ленинград Центр» Антон Анкушин.

«Очень гордо и приятно, что мы первые, кто создал именно такой автотеатр в России. Есть такой формат, непохожий ни на что», — сказал артист и хореограф шоу-пространства «Ленинград Центр» Олег Хмелев.

Финал шоу по-настоящему петербургский — на сцене пошел дождь. Где еще, как не в городе на Неве, придумывать новые необычные форматы, чтобы самые простые и близкие истории доносить до зрителя еще ярче, громче и интереснее.

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