Боевики 63-й бригады ВСУ оказались в плену в Красном Лимане

Горячая точка на передовой сейчас — Красный Лиман. В тесной связке работают все силы: беспилотники, авиация, штурмовики. Противника достают даже в подземных укрытиях. Так, в нашем плену оказались боевики 63-ей бригады ВСУ. Подразделения, участники которого неоднократно пытали и убивали гражданских. Детали операции — в материале военкора «Известий» Дмитрия Зименкина.

Мрак — союзник наших штурмовиков в Красном Лимане. Бойцы группировки «Запад» врываются в подвал одного из домов, где сидят ВСУ. Противника удается взять в плен только после того, как его контузит взрывом от гранаты.

Та самая печально известная бригада ВСУ, которая отметилась жестокими допросами и даже убийством мирных жителей. Вот этим краснолиманцам повезло! В том смысле, что их украинские боевики не тронули, но и помогать выживать в сложных условиях фронтового города не стали.

— Сидим, дрова добываем, никого, мы тут с дочкой сидим.

— А то пустые все дома.

Красный Лиман вот-вот будет освобожден. Город практически полностью под контролем российской армии, идут зачистки.

Выверенные удары с воздуха парализуют логистику и огневые точки врага. Это позволяет штурмовикам 25-й армии уверенно продвигаться вперед на краснолиманском направлении, ломая оборонительные рубежи противника.

Их специализация — беспилотная авиация, но это только по названию. Они и пилоты-операторы, и инженеры, и разведчики, и даже ПВО: универсалы.

Наш дрон «Оса» едва взмывает в воздух, чтобы отправиться к цели. А в блиндаже уже готовят к полету новое электронное «насекомое» с винтами. Боец с позывным «Пионер», его еще так в детстве называли за то, что помогал в деревне бабушкам. Теперь помогает нашим бравым штурмам на фронте, обеспечивая поддержку с воздуха.

«Наша поддержка очень важна для наших штурмовиков. Нам говорят район дежурства, где работают они. Мы туда прилетаем и прикрываем. Когда прилетает „Баба-яга“, нам тут же сообщают, и мы находим ее довольно быстро. Уничтожаем, наши штурмовики доходят до позиции и выполняют свою задачу», — говорит боец 25-й армии группировки «Запад» с позывным «Пионер».

ФАБами наши добивают склады, базы и пункты управления все той же 63-й бригады ВСУ. Часть состава противника пытается сбежать через реку Северский Донец, но их лодки также уничтожают дроноводы 25-й армии.

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