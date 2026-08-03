«В душе молодость»: Николай Бурляев отмечает 80-летие

Народный артист России Николай Бурляев отмечает 80-летие

Народный артист России, актер и режиссер Николай Бурляев отмечает 80-летие. Своими ощущениями от столь почтенного возраста он поделился с информационной службой «Вести».

Актер отметил, что для него прожитые восемь десятилетий были только разминкой. Самое главное, уверен артист, еще ждет впереди. Он заметил, что хотел бы успеть в этой жизни сделать как можно больше, и строит грандиозные планы на ближайшие годы.

«Все удивляются: „Какая у вас форма, вот, 80 лет“. Что 80 лет? <...> У меня в плане еще три фильма, которые я должен поставить. В душе такая молодость! И потом, там, в вечности, мы все будем в одном возрасте — 33 года. Так что все будем молодые», — подчеркнул Бурляев.

Артист родился в 1946 году в Москве. Дебютировал в кино в 1960-х годах в курсовой работе режиссера Андрея Кончаловского «Мальчик и голубь».

Актер известен по ролям в картинах постановщика Андрея Тарковского «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Как режиссер он поставил биографическую ленту «Лермонтов» и картину «Все впереди».

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