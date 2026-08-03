«В душе молодость»: Николай Бурляев отмечает 80-летие

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 96 0

Несмотря на почтенный возраст, у артиста грандиозные планы.

Сколько лет Николаю Бурляеву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народный артист России Николай Бурляев отмечает 80-летие

Народный артист России, актер и режиссер Николай Бурляев отмечает 80-летие. Своими ощущениями от столь почтенного возраста он поделился с информационной службой «Вести».

Актер отметил, что для него прожитые восемь десятилетий были только разминкой. Самое главное, уверен артист, еще ждет впереди. Он заметил, что хотел бы успеть в этой жизни сделать как можно больше, и строит грандиозные планы на ближайшие годы.

«Все удивляются: „Какая у вас форма, вот, 80 лет“. Что 80 лет? <...> У меня в плане еще три фильма, которые я должен поставить. В душе такая молодость! И потом, там, в вечности, мы все будем в одном возрасте — 33 года. Так что все будем молодые», — подчеркнул Бурляев.

Артист родился в 1946 году в Москве. Дебютировал в кино в 1960-х годах в курсовой работе режиссера Андрея Кончаловского «Мальчик и голубь».

Актер известен по ролям в картинах постановщика Андрея Тарковского «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Как режиссер он поставил биографическую ленту «Лермонтов» и картину «Все впереди».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народному артисту России Олегу Газманову исполнилось 75 лет. Он по-прежнему выступает на сцене, поддерживает отличную физическую форму и занимается общественной деятельностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:32
Невиновного мужчину посадили в тюрьму из-за ошибке в никнейме
15:27
«Уйдет от коррупционных расследований»: политолог о назначении Умерова главой СВР Украины
15:20
Ребенка заразили ВИЧ и гепатитом С в больнице города Азов
15:13
«Совесть есть?» — глава Башкирии потребовал передать на СВО автомобили мэрии Уфы
15:08
«Ничего не делаем»: врач рассказал, как защититься в экстремальную жару в Москве
15:06
При атаке ВСУ на Геленджик погибли шесть человек

Сейчас читают

Европа недобирает газа почти на месяц зимы
«Москва слезам не верит»: 5 киноляпов в известной мелодраме Владимира Меньшова
«Не спешите менять пароль»: как хакеры следят за россиянами через умные гаджеты
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео