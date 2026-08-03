Российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области, сообщило Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, благодаря активным действиям подразделения группировки войск «Север» наши бойцы продвинулись вглубь противника и взяли под контроль два населенных пункта — Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Российская армия продолжает наступление по данному направлению фронта.

© РИА Новости/ Виктор Антонюк; Telegram/ Минобороны России/ mod_russia; 5-tv.ru

В ходе боев ВС РФ нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в Анискино, Ивановка, Казачья Лопань, Липцы и Большие Проходы в Харьковской области. Еще в Минобороне РФ добавили, что враг понес тяжелые потери в Сумской области.

Там в районах Уланово, Степное и Кияница была уничтожена как живая сила противника, так и его техника. Также в официальной сводке ведомства сказано, что в общей сложности ВСУ потеряли более 155 боевиков, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.

Ранее ВС РФ освободили Стенки в ДНР и Веровку в Харьковской области.

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