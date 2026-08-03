Подвиг в медовый месяц: полицейский вызволил семью из повисшей над обрывом машины

SCMP: полицейский вызволил семью из повисшей над обрывом машины

Сотрудник правоохранительных органов из восточного Китая вместе со своей супругой спас семью из пяти человек, чей автомобиль застрял на краю крутого склона после серьезной аварии. Об этом сообщила South China Morning Post.

Инцидент произошел на горном шоссе в провинции Хайнань, где 28-летний офицер Фань Кайюэ из провинции Цзянсу и его жена, социальный работник Гу Цзянин, проводили свой медовый месяц.

Супруги заметили транспортное средство, которое пробило дорожное ограждение и буквально балансировало над пропастью. Из салона поврежденной машины валил густой дым, а внутри были слышны крики и плач напуганных детей.

Не раздумывая ни секунды, Фань остановил свой автомобиль и бросился на помощь пострадавшим, рискуя собственной жизнью ради спасения незнакомых людей.

Отважный полицейский действовал стремительно. Он понимал, что в любой момент машина может сорваться вниз или загореться. Ему удалось поочередно эвакуировать всех пятерых пассажиров, находившихся в ловушке.

Супруга Фаня также принимала активное участие в спасательной операции, координируя действия и оказывая поддержку спасенным.

Позже департамент полиции Цзянсу, где проходит службу герой, официально отметил его заслуги. Представители ведомства заявили, что самоотверженность офицера является истинным отражением ценностей народной полиции и примером мужества.

История спасения получила широкую огласку в социальных сетях, где пользователи восхищаются решительностью пары, которая не осталась равнодушной к чужой беде на опасной горной дороге.

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