«Папе очень плохо»: Волочкова рассказала о состоянии отца после инсульта

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 3 541 0

В ближайшие дни балерина планирует навестить его в Санкт-Петербурге.

Фото, видео: Ковалев Петр, Виноградов Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Анастасия Волочкова заявила, что ее отец не может оправиться после инсульта

Отец заслуженной артистки России Анастасии Волочковой, 79-летний Юрий, не смог полностью восстановиться после перенесенного инсульта. Об этом балерина сообщила 5-tv.ru.

«Папе очень плохо, ему 79 лет. И он после инсульта не может оправиться», — сказала Волочкова.

Артистка сейчас прилетела в Санкт-Петербург и первым делом навестила мать. Завтра она планирует поехать к отцу.

Юрий Волочков более десяти лет назад перенес инсульт. После этого у мужчины появились серьезные проблемы со здоровьем: у него была парализована правая сторона тела, и он почти утратил возможность говорить.

Анастасия помогает отцу с восстановлением и регулярно навещает его.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова завела новый аккаунт в TikTok и призналась, что пока не разобралась с ведением страницы. Балерина попросила подписчиков помочь ей освоить соцсеть, так как не смогла восстановить доступ к старому профилю.

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