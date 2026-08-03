«Препарат запрещен в России»: полиция занялась «серым» косметологом Валерией Омаровой

Громкий бьюти-скандал разгорается в Москве. Недовольные клиенты обвиняют супругу бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной в «серой» косметологии. Она вела прием в клинике, но во время проверки даже не смогла предоставить диплом врача.

Много вопросов вызывает и оборудование, на котором проводили дорогостоящие процедуры. Корреспондент «Известий» Павел Пономарев провел собственное расследование.

Центр Москвы. Машины полиции припаркованы у косметологического салона. Та, кто называет себя врачом, уходит от неудобных вопросов.

Валерия в своем блоге пишет, что она — профессиональный косметолог с профильным образованием. Со своими подписчиками делится секретами ботулинотерапии. С помощью одного из самых известных ядов, которые применяют в медицине. В умелых руках он безопасен, но малейшая ошибка в расчетах может привести к тяжелым последствиям.

— Так как с Валерией мы работали в одном салоне красоты, при личной встрече я попросила ее о том, чтобы она мне сделала инъекцию ботулотоксина.

Дарья Зинова пришла на процедуру 4 июля 2026 года. Уже через несколько минут после первой инъекции ее тело покрылось красными пятнами. По словам пострадавшей, косметолог не убедилась в том, что процедура будет безопасна для клиентки. У Дарьи началась серьезная аллергическая реакция. Пришлось экстренно вызывать скорую. Оказать первую помощь смог оказать только квалифицированный врач.

«Меня госпитализировали в больницу, так как мне не становилось лучше. У меня произошел отек Квинке. В любой момент отек мог опуститься на гортань, в следствии чего я в любую минуту могла бы умереть. Препарат, который в меня вводила Валерия, оказался запрещен в России. После того, как я вышла из больницы и попросила у нее все эти документы на препарат, у нее их не оказалось», — говорит пострадавшая Дарья Зинова.

Журналисты пришли к Валерии, чтобы узнать, есть ли у нее диплом о высшем медицинском образовании. На вопрос она не ответила, но пообещала, что все документы покажет только при полиции. Не только диплом, но и все бумаги на дорогостоящее оборудование, которое установлено в кабинете.

«Прежде, чем отдаться в чьи-то руки даже по рекомендации или что хорошо сделал, неважно, первый момент — попросить документы. Однозначно лицензия, однозначно какое-то лицо, ИП, ООО и так далее, полный пакет документов у того, кто будет проводить процедуру. Лучше обращаться в профильные медцентры, где есть все эти документы», — отметил медицинский юрист, федеральный судебный эксперт по охране труда и медицинскому праву Евгений Павлов.

Судя по данным из открытых источников, Валерии всего 25 лет. Она супруга одного из самых обсуждаемых бизнесменов страны — Курбана Омарова. Именно ему косметолог стала звонить и просить о помощи. Ждать долго не пришлось: муж ответил, что уже обратился «к кому надо», а позже и сам приехал к салону с громкими заявлениями.

Курбан Омаров встал на защиту супруги и даже заявил, что профильное медицинское образование у нее есть. Однако показать диплом и сертификаты на оборудование Валерия не смогла даже сотрудникам полиции, которых журналисты вызвали на место. Вместо этого она тоже написала заявление. Теперь полиции придется выяснить все детали произошедшего.

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