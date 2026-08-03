«Придется учиться сосуществовать»: как дачникам защититься от нашествия бобров

Эколог Вольпин: защитить дачный участок от бобров помогут специальные сетки

Защитить дачный участок от бобров помогут специальные сетки на деревьях. При подтоплениях стоит обращаться в профильные органы, а не пытаться самостоятельно бороться с животными. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал эколог Ярослав Вольпин.

«Придется учиться сосуществовать с ними заново. Где-то устанавливать защитные сетки на деревья, которые мы хотим сберечь, а где-то ставить дополнительные трубы для регулировки уровня воды в бобровых прудах», — объяснил эксперт.

По словам Вольпина, резкий рост численности бобров связан сразу с несколькими причинами. Одной из главных он назвал практически полное исчезновение экономического интереса к промыслу этих животных.

«Шкурка перестала быть товаром, и охота как фактор регуляции численности практически исчезла», — отметил эколог.

Кроме того, за последние десятилетия заметно улучшилось состояние водоемов. После сокращения сельскохозяйственного производства в реки стало попадать меньше удобрений и химикатов, а берега заросли ивой и осиной — основной пищей бобров. В результате многие водоемы стали благоприятной средой для их обитания, а молодые особи начали активно осваивать новые территории.

«Водоемы стали идеальным общежитием с полным пансионом для этих животных», — сказал Вольпин.

Эколог подчеркнул, что вместе с ростом популяции участились и конфликты с людьми. По его словам, бобры воспринимают водопропускные трубы под дорогами как часть своей плотины и перекрывают их. Это приводит к заболачиванию местности, подтоплению участков, гибели деревьев и повреждению дорожной инфраструктуры.

Кроме того, животные все чаще появляются рядом с дачными поселками и валят не только дикорастущие деревья, но и плодовые культуры на участках, расположенных возле воды.

«Люди сталкиваются с тем, что бобры забираются на окраины участков, начинают грызть деревья, а уровень воды постепенно поднимается», — рассказал специалист.

По словам Вольпина, появление бобров в местах, где их давно не видели, нельзя считать исключительно негативным явлением. Напротив, это свидетельствует об улучшении экологической ситуации.

«Бобры и лягушки — это говорит о том, что сейчас реализуются программы по очистке и углублению рек, а животные возвращаются в свои прежние места обитания», — пояснил он.

Если деятельность животных уже создает проблемы, эколог рекомендует не пытаться решать вопрос самостоятельно. Он советует обращаться в отдел экологии местной администрации или профильное региональное министерство. Там могут принять решение о переселении бобров либо организовать работы по расчистке водопропускных сооружений, чтобы вода не застаивалась и не затапливала прилегающие территории.

«Лучше всего обратиться в территориальный орган. Дальше решается вопрос либо с переселением этих бобров, либо проводятся мероприятия по расчистке водопропускных труб», — заключил Вольпин.

Эксперт добавил, что по мере дальнейшего улучшения качества воды и модернизации очистных сооружений условия для жизни бобров будут становиться еще более благоприятными. Это означает, что людям придется все чаще искать способы мирного сосуществования с этими животными, особенно вблизи рек, озер и других водоемов.

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