Одиссей, Афродита и Гера: в Москве стали популярны имена из древнегреческих мифов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 43 0

Интерес к культуре Эллады спровоцировал фильм Кристофера Нолана.

Необычные имена в Москве в 2026 года

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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В Москве в 2026 году стали популярны имена из древнегреческих мифов

В Москве новорожденных стали чаще называть именами персонажей древнегреческих мифов. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба Управления ЗАГС столицы.

Там отметили, что в мегаполисе в целом сохраняется интерес к редким именам для детей. Но в 2026 году некоторые родители вдохновились именами героев и богов из мифов Древней Греции.

«Среди мифологических имен встречаются Одиссей — в 2026 году так назвали двух мальчиков, а также Дионис, Аид, Афродита и Гера — по одному ребенку с каждым из этих имен», — отметили в ведомстве.

В разные годы родители также называли своих детей следующими именами: Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида.

Всплеск интереса не только к именам, но и ко всей культуре Древней Греции по всему миру был вызван фильмом режиссера Кристофера Нолана «Одиссея». Картина вышла в мировой прокат в июле.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в первой половине 2026 года в Подмосковье на свет появилось больше мальчиков, чем девочек. Среди малышей есть и те, кто получил необычные имена: Золотой, Гектор, Спиридон для мальчиков и Мерседес, Александрита и Наоми среди девочек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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