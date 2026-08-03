Виновата судорога? Мать выдавала убийство пятимесячного сына за несчастный случай

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 339 0

Полиция обнаружила в телефоне женщины подозрительные поисковые запросы.

Мать убила сына и пыталась выдать это за несчастный случай

Фото: 5-tv.ru

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People: мать выдавала убийство пятимесячного сына за несчастный случай

В США женщина пыталась выдать убийство пятимесячного сына за несчастный случай. Однако полиция смогла выяснить, что женщина действовала умышленно. Об этом сообщило издание PEOPLE.

По данным следствия, после смерти ребенка женщина рассказала правоохранительным органам, что у нее якобы были судороги. Во время этих приступов она несколько раз уронила младенца. В ходе многомесячного расследования ее показания менялись.

Полиция установила, что женщина должна была принимать лекарства от эпилепсии. Однако, согласно судебным документам, не принимала их в течение нескольких месяцев до смерти сына.

Расследование началось после того, как в день гибели ребенка подруга женщины получила от нее тревожный звонок. Вместе с еще одной знакомой она приехала в дом злоумышленницы и обнаружила мальчика на кровати без признаков жизни.

Ребенок был холодным, посиневшим и обмякшим. Через час его объявили умершим.

Следователи также изучили телефон женщины и обнаружили, что перед звонком подруге она искала в интернете информацию о том, «как быстро вылечить синяк у ребенка».

Согласно результатам вскрытия, у младенца были обнаружены множественные травмы, сильный отек, скопление крови между кожей головы и черепом, а также кровоизлияние вокруг глаз.

Эксперты пришли к выводу, что такие повреждения не могли быть случайными. Возможный мотив предполагаемого преступления следствие не раскрыло.

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