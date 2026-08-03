Ребенка заразили ВИЧ и гепатитом С в больнице города Азов Ростовской области. Об этом сообщило местное издание 161.RU со ссылкой на мать пострадавшей.

В январе 2026 года у 11-летней девочки были диагностированы ВИЧ третьей стадии и хронический гепатит С. Осенью предыдущего года у ребенка на шее появилась маленькая шишка, к январю она значительно увеличилась в размерах, кроме того, начала подниматься температура тела до 38,5 градуса. Сперва у девочки заподозрили онкологию. Но при сдаче анализов выяснилось, что лимфоузлы воспалились на фоне ВИЧ.

Расследование исключило заражение от родителей или при половом контакте. Дальнейшие поиски выявили, что в 2024 году девочка лежала в больнице с кишечной инфекцией. В детском отделении не было свободных мест, поэтому ребенка положили в одну палату со взрослой женщиной. Их анализы показали генетическую близость вируса, что подтвердило: заражение произошло от одной пациентки к другой.

Заболевание у соседки по палате было выявлено в начале августа 2024 года, а госпитализированы и она, и девочка были в июле. По закону, всех пациентов, контактировавших с зараженной, должны были оповестить о диагнозе. Но этого не произошло. Иначе бы лечение ребенка началось бы раньше на полтора года.

Проверка Роспотребнадзора обнаружила в больнице, где лежала пострадавшая, грубые нарушения, в том числе и повторное использование одноразовых заглушек для катетеров. Хотя по медицинским нормам они должны быть одноразовыми. Там же их просто мыли, обрабатывали и применяли повторно. Более того, по данным отчета комиссии, эти заглушки для инфекционного отделения в июле 2024 года не закупались вообще.

«В листах назначений Роспотребнадзор не нашел подписей, поэтому невозможно установить, кто именно и когда проводил процедуру. Также нет записей ни об установке, ни о снятии, ни об уходе за катетерами, а учет списания одноразовых изделий — шприцев, катетеров, систем для внутривенного введения — просто не вели», — говорится в материале.

Кроме того, по словам матери девочки, в медицинской карте ее дочери есть отказ от взятия крови на выявления ВИЧ. При этом сама женщина не помнит, чтобы ей даже предлагали подписать такой отказ, да и сам документ она видит впервые. Даже подпись на нем не совпадает с той, которую она ставит своей рукой.

В феврале 2026 года женщина подала заявление в МВД Азова о возбуждении уголовного дела. Но ей было отказано с формулировкой: «нет состава преступления». Она обратилась в прокуратуру, оттуда дело было возвращено в МВД обратно для пересмотра решения. Однако только после личной встречи родителей с уполномоченной по правам ребенка Ростовской области Тамарой Шевченко дело было возбуждено.

«Я хочу, чтобы в больнице навели порядок. И чтобы ребенку выплатили компенсацию за испорченное здоровье и жизнь», — отметила мама пострадавшей девочки.

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