«Ничего не делаем»: врач рассказал, как защититься в экстремальную жару в Москве

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 537 0

В такие дни лучше отказаться от любой активности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Архив Андрея Кондрахина; 5-tv.ru

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Терапевт Кондрахин: защититься в жару поможет снижение физической активности

Снизить физическую активность, больше находиться в тени и правильно восполнять потерю жидкости — такие меры помогут легче перенести аномальную жару. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

Ранее столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение: с 5 по 7 августа в Москве температура воздуха днем будет достигать 30–32 градусов. Спасатели также рекомендовали избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов, головной убор и пить больше воды.

«Самое важное в жару — снизить активность. Есть возможность ничего не делать — ничего не делаем. Посмотрите на львов в саванне: в жару они все лежат», — отметил врач.

По словам Кондрахина, при любой физической нагрузке мышцы начинают вырабатывать дополнительное тепло, из-за чего организму становится еще сложнее охлаждаться. Именно поэтому в самые жаркие часы лучше отказаться от прогулок, спорта и тяжелой работы.

«Пребываем у водоемов, у бассейнов, у фонтанов. Там атмосфера намного легче, температура всегда ниже за счет испарения воды», — объяснил специалист.

Врач также рекомендовал выбирать легкую хлопчатобумажную одежду, которая не препятствует теплообмену, и по возможности оставаться в тени. Не менее важным фактором он назвал правильный питьевой режим.

«Воду пьем из расчета 30 миллилитров на килограмм массы тела и выпиваем маленькими глотками. Примерно по 200 миллилитров каждые 8–12 минут. Лучше, чтобы вода была температуры 37–40 градусов», — рассказал Кондрахин.

Особое внимание эксперт уделил составу напитков. По его словам, одной лишь обычной воды в сильную жару может быть недостаточно, поскольку вместе с потом организм теряет не только жидкость, но и электролиты.

«Желательно, чтобы вода была с солями и небольшим количеством сахара. Можно использовать растворы для регидратации или обычную столовую минеральную воду, добавив немного сладкого. Нам нужна вода с электролитами», — подчеркнул врач.

Кардиолог добавил, что именно такой подход помогает эффективнее восполнить потери жидкости и поддержать нормальную работу организма во время жары. По его словам, соблюдение этих простых рекомендаций позволит значительно легче перенести период высоких температур.

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«Ничего не делаем»: врач рассказал, как защититься в экстремальную жару в Москве

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