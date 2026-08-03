«Уйдет от коррупционных расследований»: политолог о назначении Умерова главой СВР Украины

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 38 0

На должность, по мнению эксперта, ставят человека, который будет выполнять команды Зеленского.

Фото, видео: OLIVIER MATTHYS/ТАСС; © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Дудчак: должность главы внешней разведки Украины даст Умерову ряд преимуществ

Пост главы Службы внешней разведки Украины позволит Рустему Умерову чаще видеться с семьей в Майами. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru заявил политолог Александр Дудчак, комментируя кадровые перестановки кивевского режима.

«Ставят своего человека, который связан с Зеленским и будет выполнять его задания <…>. Просто идет замена подконтрольных людей», — отметил эксперт.

Еще Александр Дудчак рассказал о «плюсах» новой должности Рустема Умерова. Во-первых, пост главы Службы внешней разведки позволит, как сказал политолог, ему чаще видеться с семьей, которая проживает в Майами. Во-вторых, это назначение на некоторое время сможет уберечь Умерова от коррупционных расследований.

«На отношениях с Россией это (назначение Умерова на пост главы Службы внешней разведки Украины. — Прим. ред.) никак не отразится», — подытожил Александр Дудчак.

До этого как возглавить Службу внешней разведки Рустем Умеров был секретарем Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). А перед этим почти два года возглавлял Минобороны Украины. Он также руководил украинской делегацией на переговорах с Россией и участвовал в контактах с американской стороной.

Ранее Зеленский сменил главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Им стал Михаил Драпатый. В России Драпатый объявлен в розыск.

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