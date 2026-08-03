«Микробная и вирусная флора»: как можно отравиться арбузом и загреметь в реанимацию

Онищенко: отравиться арбузом можно из-за неправильного хранения ягоды

Отравиться арбузом можно не только из-за повышенного содержания удобрений, но и из-за неправильного хранения ягоды после разрезания. В тяжелых случаях такое отравление способно закончиться госпитализацией. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.

«Вторая проблема — это нарушение в процессе реализации ягод. Особенно нас всегда волнует нарезка. Когда арбуз разрезают и дают пробовать, активизируется микробная и вирусная флора», — предупредил специалист.

По словам Онищенко, сезон российских арбузов еще не начался. Он напомнил, что массовый сбор астраханских арбузов обычно приходится на середину августа, а ягоды, которые уже появились в продаже, зачастую привозят из стран Средней Азии.

«Ранние арбузы, которые вызревают раньше, — с ними надо быть поосторожнее», — отметил академик.

Эксперт пояснил, что для ускоренного созревания таких арбузов могут интенсивнее использоваться удобрения. При превышении допустимых концентраций некоторых веществ это способно вызвать нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта.

«Это может оказаться в организме человека, и мы даже фиксируем превышение допустимых концентраций отдельных веществ. Но, слава богу, это редкое явление», — сказал Онищенко.

При этом гораздо более распространенной причиной отравлений он назвал нарушение санитарных условий хранения и продажи. После разрезания мякоть арбуза становится благоприятной средой для быстрого размножения бактерий и вирусов, что может привести к кишечной инфекции.

По словам академика, в таких случаях у человека развивается расстройство желудочно-кишечного тракта, а иногда состояние оказывается настолько тяжелым, что требуется госпитализация.

Онищенко также напомнил, что арбузы не относятся к традиционным продуктам ежедневного рациона жителей умеренного европейского климата, поэтому употреблять их следует в разумных количествах и внимательно относиться к качеству приобретаемой продукции.

5-tv.ru

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