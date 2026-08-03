Умер Александр Рубец, российский художник

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 97 0

Мужчина скончался в возрасте 73 лет.

Умер Александр Рубец, российский художник

Фото: Киселев Данил/ТАСС

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Российская академия художеств (РАХ) известила о смерти своего члена-корреспондента, вице-президента Творческого союза художников России, а также члена Союзов художников и дизайнеров России — Александра Рубца.

«Память об Александре Михайловиче — большом художнике, талантливом организаторе и светлом человеке — навсегда останется в истории отечественного искусства и в сердцах всех, кому посчастливилось его знать и работать вместе с ним», — говорится в сообщении РАХ.

Александр Рубец родился в 1953 году в Гродно, который тогда был частью Белорусской ССР. Его обучение началось в Республиканской школе-интернате искусств имени И. О. Ахремчика в Минске, а в 1972 году он завершил образование в Ленинградском художественном училище имени В. А. Серова. Основную часть своей жизни художник провел в Пятигорске.

Рубцу были свойственны городские и сельские пейзажи, натюрморты, а также работы, посвященные видам Северного Кавказа. Его произведения неоднократно выставлялись на академических выставках Южного отделения Российской академии художеств. В апреле 2014 года в залах Академии прошла его персональная выставка.

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