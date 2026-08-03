Воплотится в реальность: в Китае оценили предсказание Путина о распаде Украины

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 47 0

Прогноз российского лидера может сбыться, считают в КНР.

Заявление Путина о распаде Украины — реакция Китая

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Sohu: Украина приближается к распаду из-за долгов и проблем с демографией

Заявление президента России Владимира Путина об утрате Украиной западных территорий в будущем может воплотиться в реальность. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Авторы считают, что слова российского лидера на фоне огромного числа проблем киевского режима «продолжают звучать в ушах украинских политиков». В материале также указали на серьезное ослабление Украины из-за больших потерь среди молодого населения и огромных долгов. В издании отмечают, что глава киевского режима Владимир Зеленский в этих условиях не может уладить разногласия среди элит.

Авторы подчеркнули, что попытки Зеленского исправить ситуацию путем кадровых перестановок не приносят желаемых результатов, а всплывшие на поверхность внутренние противоречия делают будущее Украины после завершения конфликта туманным.

«Зеленский может заменить двух человек, но он не может решить фундаментальную проблему — раскол в стране нельзя преодолеть простым увольнением чиновников», — сообщили в издании.

В конце июля Путин выразил мнение, что в будущем Украина потеряет свои западные территории. Он подчеркнул, что Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, однако Киев пошел по другому сценарию.

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