По цене смартфона: сколько россиянки тратят в год на маникюр
Даже если цены на уход за ногтями повышаются — отказываться от процедур женщины не собираются.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru
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Ежегодно россиянки тратят на маникюр примерно 50 тысяч рублей
Маникюр превратился в обязательную статью расходов для россиянок. Об этом пишут «Известия».
Согласно новому исследованию, ежегодные траты на уход за ногтями у многих сопоставимы с покупкой смартфона или даже ценой отпуска. Так, более половины участниц опроса делают маникюр не реже одного раза в месяц. В салонах красоты они готовы оставить от двух до семи тысяч за визит. Так что в среднем маникюр обходится примерно в 50 тысяч рублей в год.
Кстати, если даже цены на процедуру повысятся, отказаться от нее готовы только 8% опрошенных россиянок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какой маникюр в августе 2026 года рекомендует выбрать астролог.
Этот месяц станет периодом значимых астрологических событий, которые повлияют на все сферы жизни.
В такое время даже привычный маникюр становится не просто эстетической процедурой, а инструментом привлечения удачи, гармонии и успеха. Астрологи уверены: положение Луны влияет не только на эмоциональное состояние, но и на результат косметических процедур. Правильно подобранный день и цвет покрытия способны усилить энергию денег, любви или карьерного роста.
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