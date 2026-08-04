По цене смартфона: сколько россиянки тратят в год на маникюр

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Даже если цены на уход за ногтями повышаются — отказываться от процедур женщины не собираются.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Ежегодно россиянки тратят на маникюр примерно 50 тысяч рублей

Маникюр превратился в обязательную статью расходов для россиянок. Об этом пишут «Известия».

Согласно новому исследованию, ежегодные траты на уход за ногтями у многих сопоставимы с покупкой смартфона или даже ценой отпуска. Так, более половины участниц опроса делают маникюр не реже одного раза в месяц. В салонах красоты они готовы оставить от двух до семи тысяч за визит. Так что в среднем маникюр обходится примерно в 50 тысяч рублей в год.

Кстати, если даже цены на процедуру повысятся, отказаться от нее готовы только 8% опрошенных россиянок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой маникюр в августе 2026 года рекомендует выбрать астролог.

Этот месяц станет периодом значимых астрологических событий, которые повлияют на все сферы жизни.

В такое время даже привычный маникюр становится не просто эстетической процедурой, а инструментом привлечения удачи, гармонии и успеха. Астрологи уверены: положение Луны влияет не только на эмоциональное состояние, но и на результат косметических процедур. Правильно подобранный день и цвет покрытия способны усилить энергию денег, любви или карьерного роста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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