Супруг Надежды Кадышевой задолжал приставам 300 тысяч рублей

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 415 0

Исполнительное производство в отношении Александра Костюка было возбуждено в апреле.

Муж Кадышевой оказался должником

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Приставы пытаются взыскать с заслуженного деятеля искусств РФ Александра Костюка, супруга народной артистки России Надежды Кадышевой, долг в размере около 300 тысяч рублей. Данные Федеральной службы судебных приставов изучил 5-tv.ru.

Согласно информации из базы ведомства, в отношении Александра Костюка в апреле 2026 года было возбуждено исполнительное производство. Обоснованием является необходимость «взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц».

Костюк состоит в браке с Кадышевой с 1983 года. Александр также связан с творческой деятельностью артистки — он создал ансамбль «Золотое кольцо», солисткой которого она стала.

Ранее 5-tv.ru писал о другом представителе звездной семьи — сыне Григории Костюке. Его бывшая возлюбленная, владелица пиар-агентства Дарья Де Батс, пыталась взыскать с него более шести миллионов рублей, утверждая, что во время отношений давала Григорию деньги взаймы. Однако суд отказал в удовлетворении требований по этому делу после рассмотрения всех материалов.

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