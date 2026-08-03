«Последний шанс»: Трамп назвал новые переговоры решающими для Ирана

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 32 0

Американский лидер пообещал, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства уже 4 августа.

Переговоры США и Ирана 3 августа — заявление Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

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Трамп заявил, что у Ирана остался последний шанс на заключение сделки с США

Новый раунд ирано-американских переговоров — последняя возможность Тегерана достичь соглашения с Вашингтоном. Об этом в разговоре с журналистами сообщил президент США Дональд Трамп.

«Это последний шанс. Это их последняя возможность подписать хороший документ», — заявил глава Белого дома.

Он также пообещал, что Ормузский пролив будет полностью открыт для судоходства уже 4 августа.

Накануне американский лидер рассказал, что принял решение отказаться от массированных ударов по территории исламской республики. По его словам, это было сделано после просьб представителей Тегерана, а также Саудовской Аравии и других государств Ближнего Востока.

Ситуация в регионе резко накалилась после того, как Центральное командование ВС США с 8 июля осуществило серию атак. Американские военные заявили, что удары стали ответом на действия Тегерана против торговых судов в Ормузском проливе.

Ранее Трамп обвинил в двуличии руководство исламской республики, которое, по его словам, отрицает переговоры с американской стороной. Он также добавил, что военно-морские силы США осуществляют контроль над Ормузским проливом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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