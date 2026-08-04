«Дайте мне уже»: Прохор Шаляпин пожаловался на однотипные роли в кино

Прохор Шаляпин: меня все время в кино зовут самого себя играть

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что хотел бы получать более разнообразные предложения от режиссеров. По словам артиста, ему часто предлагают играть самого себя или похожих персонажей, хотя он мечтает о серьезных исторических образах. Об этом Прохор Шаляпин рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Артист отметил, что образ Колобка ему близок, поскольку этот персонаж является частью русской культуры и знаком каждому с детства. Шаляпин признался, что с удовольствием попробовал бы воплотить такого героя на экране.

«Колобок для меня — это русский народный персонаж, любимый персонаж, это наша с вами ДНК, можно сказать. Поэтому Колобок всегда был такой мифический персонаж, в моем представлении, магический», — рассказал певец.

При этом Шаляпин признался, что устал от предложений играть похожие образы и хотел бы попробовать себя в более сложных ролях.

«Меня все время в кино зовут самого себя играть. Ну я что, Иван-дурачок, что ли, сказки? Не понимаю. Дайте мне уже», — заявил артист.

По словам певца, одной из его желанных ролей стал бы образ российского императора Петра I.

«Какая роль мечты? Ну не знаю, сыграть Петра Первого, скажем. Почему нет? А то мне все время дают какие-то, понимаете, альфачей каких-то играть», — поделился Прохор Шаляпин.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.