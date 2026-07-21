«А судьи кто?» — Гуров заступился за Дмитриенко, которого назвали «не мужиком»

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 88 0

О человеке всегда говорят его поступки, а не что-то внешнее, подчеркнул певец.

Фото, видео: Мессман Евгений/ТАСС; 5-tv.ru

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Певец Илья Гуров: мужественность кроется не во внешности, а в поступках

Певец Илья Гуров заступился за коллегу Ваню Дмитриенко, которого комментаторы обвинили в отсутствии мужественности, после того, как молодой артист признался, что у него бывают панические атаки. Своим мнением Гуров поделился в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой».

По словам певца, мужественность — это вовсе не про внешнюю составляющую. О человеке всегда говорят его поступки, особенно у мужчин: манеры, отношение к женщинам и детям, готовность быть рядом в трудную минуту и многое другое.

Гуров напомнил, что и в его сторону частенько прилетают едкие комментарии по поводу внешности: злые языки любят пройтись по его длинным крашенным волосам и фигуре.

«Давайте подведем критерии мужественности: человек может выглядеть мускулисто, с абсолютно короткой прической и все дела. Но при этом избивать женщин, избивать детей, быть садистом. И это мужественный человек по вашему мнению? Я считаю, что нет. А судьи кто? Кто говорит о том, мужик ты или не мужик? Мне это может сказать только моя семья и мой любимый человек, и мое окружение. И все», — заявил артист.

Вряд ли кто-то может поспорить с тем, что о человеке, особенно о мужчинах, в первую очередь, говорят его поступки. Он может быть самой брутальной наружности, и при этом с полным отсутствием понимания, что такое настоящая забота, уважение и внимание.

Например, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев вызывает искреннее восхищение и радость. Каждый взгляд, каждое действие и каждое слово в адрес жены Дины говорят о безграничной любви к ней. Совсем скоро гимнастке предстоят первые роды, и Дмитрий будет присутствовать на них. По его словам, он осознает, насколько морально тяжело сейчас супруге, поэтому хочет быть рядом, чтобы поддержать и успокоить.

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