Суд в Москве признал украинских националистов пособниками нацистской Германии

Тверской районный суд Москвы признал украинских националистов пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны в отношении советского народа. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

«По требованию Генпрокуратуры России Степан и Василий Бандера, Роман Шухевич, Андрей Мельник и их приспешники, а также Организация украинских националистов (ОУН)* и Украинская повстанческая армия (УПА)* признаны пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны», — сказала официальный представитель Генпрокуратуры России Юлиана Алексеева.

По ее словам, это необходимо для увековечивания памяти жертв геноцида советского народа, развенчивания противоправных действий режима в Киеве, отмены решений о реабилитации военных преступников и пресечение актов экстремизма против РФ.

Тверской районный суд Москвы установил, что в 1929 году на 1-м Конгрессе украинских националистов в Вене была учреждена ОУН. Организацию возглавил Евгений Коновалец, а после его смерти — Андрей Мельник. В 1940 году в ОУН произошел раскол, в результате которого наиболее радикальную ее часть возглавил Степан Бандера, другую — Андрей Мельник. Вся деятельность повстанческой армии была направлена на террор оккупированных территорий, содействие нацисткой Германии в военной борьбе против Красной Армии и партизан.

В 1943-м ОУН украинские националисты в том числе сожгли деревню Хатынь в Белорусской ССР. Из-за чего от рук пособников нацистов погибли 147 мирных жителей, из которых 75 — дети. Помимо этого, в тот же год повстанческой армией была проведена массовая расправа над польским населением Волыни и Галиции, известная как «Волынская резня».

В Генпрокуратуре добавили, что кроме братьев Бандера, Шухевича и Мельника, пособниками нацисткой Германии были признаны также Николай Арсенич, Тарас Боровец, Дмитрий Клячкивский, Николай Козак, Мирон Матвиейко и Ярослав Стецько.

Ранее ФСБ рассекретила материалы о причастности экс-главаря УПА к убийствам мирных жителей.

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* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.