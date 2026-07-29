ФСБ рассекретила материалы о причастности экс-главаря УПА* к убийствам мирных жителей

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 76 0

По команде члена организации по прозвищу Кривонос убивали, в том числе детей.

Какие преступления совершала УПА* — новые данные

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ФСБ рассекретила материалы о причастности экс-главаря УПА* к преступлениям

ФСБ обнародовала рассекреченные архивные документы, содержащие сведения о деятельности одного из участников Украинской повстанческой армии* (УПА). Согласно опубликованным материалам, Мирослав Симчич, известный под прозвищем «Кривонос», руководил вооруженной группой, причастной к убийствам мирных жителей, в том числе детей.

Именно ему глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины. По данным же рассекреченных документов, в 1944 году Симчич возглавлял вооруженную группу, действовавшую на территории нескольких районов Западной Украины. В частности 23 октября 1944 года участники группы совершили нападение на село Троица Заболотовского района Станиславской области, где были убиты 77 местных жителей, среди которых были 64 поляка, 14 украинцев, один русский и более 20 детей.

Рассекречено, что Симчич лично участвовал в расправах над мирными жителями. Кроме того, в материалах приводятся сведения о жестоком обращении с погибшими со стороны участников вооруженной группы, которые уродовали тела усопших, отрезали у них уши, носы или выжигали на лбу изображение комсомольского значка.

Архивные документы были рассекречены ФСБ и опубликованы в открытом доступе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* признана экстремистской и запрещена в РФ.

ФСБ рассекретила материалы о причастности экс-главаря УПА* к убийствам мирных жителей

1/8

Фото: ФСБ России

2/8

Фото: ФСБ России

3/8

Фото: ФСБ России

4/8

Фото: ФСБ России

5/8

Фото: ФСБ России

6/8

Фото: ФСБ России

7/8

Фото: ФСБ России

8/8

Фото: ФСБ России

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.36
0.66 90.21
0.58
Под тенью двух затмений: гороскоп для знаков зодиака на август 2026

Последние новости

19:22
В Подмосковье нашли тело пропавшей женщины в сумке посреди поля
19:16
Без детей: в России изменили бланки загранпаспортов
19:07
Верховный суд разрешил конфисковывать проданные автомобили за пьяное вождение
19:00
ВС России продвинулись в направлении Дружковской общины в ДНР
18:50
«В пух и прах»: Трамп заявил о готовности нанести удар по Ирану
18:40
Ползком на борт: инвалиду не помогли при посадке на авиарейс в Екатеринбурге

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
В Бангладеш живой угорь пробил отверстие в кишечнике рыбака
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео