Автор хита «Белая стрекоза любви» оказался у психиатра: но есть нюанс

Автор хита «Белая стрекоза любви» дал интервью психиатру Василию Шурову

Автору легендарного хита «Белая стрекоза любви» Николаю Воронову поставили диагноз шизофрения в десятилетнем возрасте. Об этом он рассказал в беседе с врачом-психатром Василием Шуровым.

Со специалистом Воронов обсудил не только свой диагноз, но и употребление запрещенных веществ, а также грани допустимого в творчестве.

«Я считаю свое мировосприятие и мышление самым обычным. Но у меня, если честно, с десяти лет диагноз шизофрения», — уточнил Николай.

Также, отвечая на вопрос Шурова автор хита «Белая стрекоза любви», сказал, что он старается «творит без смысла».

«Но не такой уж я больной. Просто мама наплела врачам, что я хотел включить конфорку и всех убить. Врачи ей верят», — добавил Николай.

Воронов подчеркнул, что близкие друзья не считают его больным.

Николай прославился на всю страну в 2009 году, когда вышла песня «Белая стрекоза любви». На момент, когда Воронов написал песню, ему было только девять лет.

С тех пор о творческих успехах парня ничего не было слышно. В интервью Шурову он также рассказал, что все еще живет с родителями.

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