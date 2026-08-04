«Я вымотался»: Дмитрий Журавлев рассказал о самой сложной сцене в «Колобке»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 106 0

Актер выполнял все трюки без каскадеров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Дмитрий Журавлев: драка с волком во время съемок «Колобка» меня вымотала

Актер Дмитрий Журавлев рассказал о самых сложных сценах во время съемок фильма «Последний богатырь. Колобок». По словам артиста, больше всего сил у него забрала сцена драки с волком, которую пришлось многократно повторять. Об этом Дмитрий Журавлев сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Актер признался, что эпизод потребовал большой физической нагрузки. Ему приходилось выполнять сложные движения и снова и снова повторять трюковые элементы.

«Драка с волком одна из была сложная, потому что я там вертелся. Я пробегал, обворачивался вокруг сосны и бил его в грудь. И потом он меня очень сильно бил, и я очень далеко отлетал», — рассказал Журавлев.

По словам артиста, сложность заключалась не только в самих действиях, но и в большом количестве дублей.

«Это было просто физически чуть-чуть неприятно и долго, и много раз. Поэтому я уже в конце такой: «Блин, ну я вымотался вообще ужас», — поделился актер.

При этом Журавлев отметил, что команде удалось справиться с задачей и завершить сложный эпизод.

Актер также отметил, что выполнял все трюки без каскадеров. Журавлев хотел выложиться на максимум в работу над проектом и привнести свое в персонажа — пекаря Тихона.

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