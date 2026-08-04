Владельцам питбайков может грозить уголовная ответственность

Покупка питбайка для ребенка теперь может обернуться не штрафом, а уголовным делом. По всей стране появляются судебные решения в отношении родителей, подаривших детям мототехнику. Только за первое полугодие 2026 года в таких ДТП погибли 20 подростков, почти 700 получили травмы. При этом продажи питбайков растут: технику оформляют как спортинвентарь, но родители часто забывают, что выезд на дороги общего пользования на ней запрещен, а последствия могут стать фатальными. Где проходит та самая граница ответственности, разбирался корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Родителям несовершеннолетних байкеров — приготовиться. Теперь каждая авария с участием ребенка за рулем мототехники может обернуться уголовным делом в их отношении. Просто за то, что они купили байк. Раньше за это выписывали штраф.

На языке права покупку ребенку байка сейчас могут трактовать как преступление — вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для жизни. Такая статья уголовного кодекса.

«В республике Удмуртия женщина подарила 16-летнему сыну питбайк, на котором он впоследствии столкнулся с автомобилем и получил травмы. Житель республики Татарстан приобрел мопед своему 13-летнему сыну. При движении он столкнулся с двумя автомобилями, фигуранты предстали перед судом. Уже есть ряд судебных решений по таким делам. В Иркутской области жительница Тулумского района приговорена судом к шести месяцам принудительных работ за аналогичное преступление», — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Еще одно нашумевшее ДТП — в Тихорецке Краснодарского края: два питбайкера проносятся по пешеходной площади, где играют дети. Первый никого не задевает, второй — сбивает девочку. Лихач скрылся, его нашли. Ему только стукнуло 18. Но за руль, конечно же, сел раньше. Мама оправдывается:

— В момент, когда вы ему купили, вас это не смущало?

— Я не покупала его. Он купил его сам. На свои заработанные деньги.

— Он как-то подрабатывал? –

— Да, подрабатывал.

«Дети сами не покупают технику, так как эта техника продается только совершеннолетним, то есть их покупают родители для детей. При продаже составляется договор, для этого нужен, естественно, паспорт, это весь список документов», — говорит работник магазина мототехники Рушан Шагалин.

По статистике МВД, количество ДТП с участием несовершеннолетних байкеров в этом году уменьшилось почти на 20%. В прошлом году в таких авариях погибли 57 детей, пострадали около двух тысяч, в этом за первое полугодие погибших уже 20, 700 детей получили ранения. Количество ДТП уменьшается, а продажи тех же питбайков только растут.

По сути, питбайк — это спортинвентарь. На него не оформляют ПТС, не ставят на учет в ГИБДД и не выдают номерной знак. Но и ездить на нем можно только на специальных трассах или по бездорожью. Выезд на дороги общего пользования и тротуары запрещен.

Управлять питбайком можно в любом возрасте — по закону.

Некоторые родители приобщают детей почти с пеленок. Мирону купили минибайк, когда ему было два с половиной года. Экипировали. Присматривают за ним во всех заездах, говорят, готовят его к спортивному будущему.

«Я, естественно, переживаю за такое, но я полностью доверяю мужу», — говорит мать мальчика Галина Санкова.

«Я считаю, что это неопасно, и ребенок сам настаивает нам, настаивает, чтобы вот катались, а мы как можем отказать? Поэтому вот мы соблюдаем технику безопасности, чтобы был осторожен и без травм», — рассказал отец Мирона Николай Санков.

Сейчас за покупку байка ребенку их никто не будет допрашивать и таскать по кабинетам следователей. По словам юристов, к родителям будут вопросы, если что-то случится.

«В том случае, если причинен вред ребенку, также может быть причинен вред и другим лицам. То есть родители должны осознавать», — сообщил адвокат Николай Фетисов.

Осознавать они должны то, что на подаренном байке можно выехать на улицу, уже без присмотра, попасть в аварию. Ребенок может травмировать себя и других. И за это родителям уже может грозить тюрьма. До одного года лишения свободы. И это максимальное наказание.

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