Секреты долголетия: как дожить до ста лет с помощью простых привычек

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Важным фактором является умение и привычка ставить цели.

Как дожить до ста лет принципы долголетия способы диета

Фото: www.globallookpress.com/ West Coast Surfer

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Daily Mail: для достижения столетнего возраста необходим качественный сон

Обрести шанс на вековой юбилей помогают не только гены, но и осознанный подход к ежедневному распорядку. Об этом сообщил портал Yahoo.

Для достижения столетнего возраста человеку необходимо уделять внимание качественному сну, регулярной физической активности и социальным связям.

Специалисты в области геронтологии и диетологии подчеркивают, что фундамент долгой жизни закладывается через правильное питание, отказ от вредных привычек и умение находить радость в мелочах.

Важно не только то, что мы едим, но и как мы взаимодействуем с окружающим миром, сохраняя чувство цели даже после выхода на пенсию.

Исследования подтверждают, что наличие верных друзей и ежедневных задач значительно снижает уровень стресса и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Врачи рекомендуют придерживаться режима сна продолжительностью семь-восемь часов и избегать кофеина во второй половине дня. Терапевт Трейси Липпард отмечает, что физическая активность должна приносить удовольствие: прогулки, садоводство или плавание становятся отличной профилактикой возрастных заболеваний.

Диетолог Весанто Мелина добавляет, что рацион, богатый цельными продуктами, фруктами и овощами, поддерживает когнитивные функции и иммунитет. Психолог Ноэль Нельсон акцентирует внимание на благодарности, называя ее важнейшим качеством долгожителей.

Умение ценить вкус утреннего кофе или красоту заката помогает стабилизировать сердечный ритм и сохранять психологическое здоровье на десятилетия.

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