Можно обойтись без лекарств? Какой тип овощей укрепляет здоровье легких и сердца

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 15 0

Между состоянием организма и тем, что вы кладете на тарелку, есть прямая связь.

Самые полезные овощи список диета для чего помогают свойства

Фото: 5-tv.ru

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Яркие овощи способны укрепить здоровье легких и замедлить старение

Сбалансированное питание с высоким содержанием определенных растительных пигментов благотворно влияет на работу дыхательной системы человека. Об этом сообщил портал Yahoo со ссылкой на научное исследование.

Согласно результатам научной работы, у людей, страдающих астмой, наблюдается прямая связь между состоянием органов дыхания и уровнем витаминов в крови. Исследователи обнаружили, что высокие показатели витамина А коррелируют с более эффективным функционированием легких.

Кроме того, у взрослых участников эксперимента достаточный уровень витамина D не только поддерживал респираторную систему, но и выступал маркером замедления процессов биологического старения организма.

Хотя исследование было сосредоточено на пациентах с астмой, ученые подчеркивают важность нутрициологии для общего укрепления здоровья дыхательных путей у всех категорий граждан.

Основными источниками необходимых веществ эксперты называют овощи оранжевого, желтого и темно-зеленого цветов. Лидерами по содержанию полезных компонентов являются морковь, сладкий картофель (батат), тыква, а также шпинат и листовая капуста кейл.

В этих продуктах содержится зеаксантин — мощный антиоксидант из группы каротиноидов. Специалисты рекомендуют употреблять такие овощи вместе с полезными жирами, например, оливковым маслом, авокадо или орехами.

Это необходимо, так как многие растительные пигменты являются жирорастворимыми, и подобное сочетание помогает организму усваивать их максимально эффективно. Принцип «радуги в тарелке» позволяет обеспечить поступление широкого спектра микроэлементов без необходимости использования дорогостоящих добавок.

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